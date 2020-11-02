Son 24 saat: 2 bin 302 yeni hasta, 76 can kaybı; 1521 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 302 Covid-19 hastası kayda geçti, 76 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 139 bin 103 Covid-19 testi yapıldı, toplam sayı 14 milyonu geçti.

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Ağır hasta sayısı 2 bin 341 oldu. Son 24 saatte 1521 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 327 bin 7’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz.”