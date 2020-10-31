Son 24 saat: 2 bin 213 yeni hasta, 75 can kaybı; 1506 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 213 Covid-19 hastası kayda geçti, 75 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, toplam sayı 14 milyonu geçti.

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Ağır hasta sayısı 2 bin 75 oldu. Son 24 saatte 1506 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 323 bin 971’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin.”