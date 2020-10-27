Son 24 saat: 2 bin 209 yeni hasta, 76 can kaybı; 1511 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 209 yeni hasta kayda geçerken, 76 kişi hayatını kaybetti, 1511 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre test sayısı 13 milyon 478 bin 452’ye yükseldi.

Reklam

Toplam hasta sayısı 366 bin 208’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 950’e, iyileşenlerin sayısı ise 317 bin 519’a yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.”