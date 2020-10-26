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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 2 bin 198 yeni hasta, 75 can kaybı; 1618 kişi iyileşti

Son 24 saatte 2 bin 198 Covid-19 hastası kayda geçerken, 75 kişi hayatını kaybetti, 1618 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam test sayısı, 132 bin 913’lük artışla, 13 milyon 350 bin 801’e yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 363 bin 999, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 874, iyileşenlerin sayısı ise 316 bin 8’e yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca, tabloyu şu sözlerle yorumladı: “Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım.”

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