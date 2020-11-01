Son 24 saat: 2 bin 106 yeni hasta, 74 can kaybı; 1515 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 106 Covid-19 hastası kayda geçti, 74 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 123 bin 343 Covid-19 testi yapıldı, toplam sayı 14 milyonu geçti.

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Ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu. Son 24 saatte 1515 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486’ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun.”