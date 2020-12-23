Son 24 saat: 19 bin 650 vaka, 259 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 19 bin 650 Covid-19 vakası kayda geçerken, 259 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 202 bin 209 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162’ye yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610’a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 901 bin 307’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 861’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 3 bin 192, iyileşenlerin sayısı da 34 bin 492 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 901.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.”