Son 24 saat: 19 bin 256 vaka, 251 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 19 bin 256 Covid-19 vakası kayda geçerken, 251 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 192 bin 316 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953’e yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960’a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 866 bin 815’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 602’ye yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 3 bin 309, iyileşenlerin sayısı da 32 bin 110 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin sekiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek.”