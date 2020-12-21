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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 19 bin 103 vaka, 254 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 19 bin 103 Covid-19 vakası kayda geçerken, 254 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine görebir günde 196 bin 110 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 22 milyon 635 bin 637’ye yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 43 bin 704’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 835 bin 705’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 351’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 3 bin 412, iyileşenlerin sayısı da 34 bin 419 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 192.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık.”

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