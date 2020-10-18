Son 24 saat: 1815 yeni vaka, 72 can kaybı; 1504 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1815 corona virüsü tanısı kondu; 72 kişi hayatını kaybetti, 1504 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 347 bin 493’e yükseldi. Can kaybı sayısı 9 bin 296 olurken, 304 bin 3 kişi de iyileşti.

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Son 24 saatte 101 bin 403, toplamda 12 milyon 408 bin 312 test yapıldı.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Bugün 1.500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.“