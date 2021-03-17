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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 18 bin 912 vaka, 73 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 18 bin 912 Covid-19 vakası kayda geçerken 73 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 752 bin 23’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 29 bin 696’ya çıktı.

Bir günde 167 bin 526 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 35 milyon 603 bin 28’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 869, iyileşenlerin sayısı da 17 bin 161. Toplam ağır hasta sayısı ise 1484.

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