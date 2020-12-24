Son 24 saat: 18 bin 102 vaka, 254 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 18 bin 102 Covid-19 vakası kayda geçerken, 254 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 195 bin 675 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 23 milyon 225 bin 837’ye yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bin 712’ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 935 bin 292’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 bin 115’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 3 bin 218, iyileşenlerin sayısı da 33 bin 985 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 805.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım.”