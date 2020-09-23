Son 24 saat: 1767 yeni vaka, 72 can kaybı; 1027 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1767 yeni Covid-19 tanısı konarken, 72 kişi hayatını kaybetti, 1027 kişi iyileşti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Toplam vaka 308 bin 69’a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 711’i buldu. İyileşenleri sayısı da 270 bin 723 oldu.

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Toplam test sayısı, 112 bin 102’lik artışla 9 milyon 608 bin 370’e ulaştı. Ağır hasta sayısı ise 270 bin 723’ü buldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya ilişkin Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım.”