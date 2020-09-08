Son 24 saat: 1761 yeni vaka, 52 can kaybı; 1093 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1761 corona virüsü tanısı kondu; 52 kişi hayatını kaybetti, 1093 kişi iyileşti.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 283 bin 270’e ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 782 olurken, 253 bin 245 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 7 milyon 994 bin 29’a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.5. Ağır hasta sayısı ise 1159.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde. http://covid19.saglik.gov.tr“