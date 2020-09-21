Son 24 saat: 1743 yeni hasta, 68 can kaybı; 1202 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1743 kişiye Covid-19 tanısı konarken, 68 kişi hayatını kaybetti, 1202 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı yeni verilere göre, toplam vaka sayısı 304 bin 610′ yükseldi.

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Can kaybı sayısı 7 bin 754 olurken, 268 bin 435 kişi iyileşti.

Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir.”

Türkiye’de ilk vaka 11 Mart’ta açıklanmış, ilk can kaybı ise 17 Mart’ta kayda geçmişti.