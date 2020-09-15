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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1742 yeni vaka, 67 can kaybı; 1202 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1742 corona virüsü tanısı kondu; 67 kişi hayatını kaybetti, 1202 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 294 bin 620’ye yükseldi. Can kaybı sayısı 7 bin 186 olurken, 261 bin 260 kişi de iyileşti.

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Son 24 saatte 110 bin 412, toplamda 8 milyon 742 bin 535 test yapıldı.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.1. Ağır hasta sayısı ise 1327.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz. http://covid19.saglik.gov.tr

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Oyuncular Mehmet Ali Alabora ve Pınar Öğün, gazeteci Can Dündar, Açık Toplum Vakfı çalışanı Gökçe Yılmaz, yazar Handan Meltem Arıkan, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve sivil toplum kuruluşu çalışanı İnanç Ekmekçi’nin yargılandığı Gezi Parkı davasının ilk duruşması bugün yapıldı. Mahkeme beraat taleplerini reddetti.

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