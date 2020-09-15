Son 24 saat: 1742 yeni vaka, 67 can kaybı; 1202 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1742 corona virüsü tanısı kondu; 67 kişi hayatını kaybetti, 1202 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 294 bin 620’ye yükseldi. Can kaybı sayısı 7 bin 186 olurken, 261 bin 260 kişi de iyileşti.

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Son 24 saatte 110 bin 412, toplamda 8 milyon 742 bin 535 test yapıldı.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.1. Ağır hasta sayısı ise 1327.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz. http://covid19.saglik.gov.tr“