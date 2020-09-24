Son 24 saat: 1721 yeni vaka, 74 can kaybı; 1241 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1721 kişiye Covid-19 tanısı konarken, 74 kişi hayatını kaybetti, 1214 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vaka sayısı 309 bin 790 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 785’e, iyileşenlerin sayısı ise 271 bin 964’e yükseldi.

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Toplam test sayısı, 113 bin 317’lik artışla, 9 milyon 721 bin 687’yi buldu. Ağır hasta sayısı 1573, zatürre oranı ise yüzde 6.6 olarak açıklandı.

Bakan Fahrettin Koca, tabloya dair Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Ağır hasta sayımız 1.573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım.”