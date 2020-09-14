Son 24 saat: 1716 yeni vaka, 63 can kaybı; 1225 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1716 corona virüsü tanısı kondu; 63 kişi hayatını kaybetti, 1225 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 292 bin 878 yükseldi. Can kaybı sayısı 7 bin 119 olurken, 260 bin 58 kişi de iyileşti

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Son 24 saatte 112 bin 563, toplamda 8 milyon 632 bin 123 test yapıldı.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.1. Ağır hasta sayısı ise 1301.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım. http://covid19.saglik.gov.tr“