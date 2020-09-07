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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1703 yeni vaka, 57 can kaybı; 1047 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1703 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 57 kişi hayatını kaybetti, 1047 kişi iyileşti.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 281 bin 509’a ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 730 olurken, 252 bin 152 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 7 milyon 883 bin 464’e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.6. Ağır hasta sayısı ise 1118.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak. http://covid19.saglik.gov.tr

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Pozitif çıkınca temaslılarını aradı: ‘Benim ismimi söyleme, tatilim yarıda kalmasın’

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