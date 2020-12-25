Son 24 saat: 17 bin 543 vaka, 256 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 17 bin 543 Covid-19 vakası kayda geçerken, 256 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 201 bin 104 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 23 milyon 426 bin 941’e yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 118 bin 255’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 970 bin 803’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 bin 371’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 3 bin 199, iyileşenlerin sayısı da 35 bin 511 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 702.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim.”