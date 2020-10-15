Son 24 saat: 1693 yeni hasta, 66 can kaybı; 1311 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1693 yeni hasta kayda geçti, 66 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı da 1311 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün 116 bin 103 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 12 milyonu geçti.

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Toplam hasta sayısı 342 bin 143 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 80’i buldu. İyileşenlerin sayısı ise 299 bin 679’a ulaştı.

Yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım oranı da yüzde 65.4 olarak açıklandı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız.”