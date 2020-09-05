Son 24 saat: 1673 yeni vaka, 56 can kaybı; 984 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1673 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 56 kişi hayatını kaybetti, 984 kişi iyileşti.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 278 bin 228’e ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 620 olurken, 250 bin 92 kişi de iyileşti.R

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Test sayısı 7 milyon 682 bin 697’e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.5 Ağır hasta sayısı ise 1076.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta.”