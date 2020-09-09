Son 24 saat: 1673 yeni vaka, 55 can kaybı; 943 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1673 corona virüsü tanısı kondu; 55 kişi hayatını kaybetti, 943 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 284 bin 943’e yükseldi. Can kaybı sayısı 6 bin 837 olurken, 254 bin 188 kişi de iyileşti.

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Son 24 saatte 111 bin 193, toplamda 8 milyon 105 bin 222 test yapıldı.

Hastalarda zatürree oranı yüzde 7.4. Ağır hasta sayısı ise 1181.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım.”