Son 24 saat: 1671 yeni vaka, 56 can kaybı; 1117 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1671 corona virüsü tanısı kondu; 56 kişi hayatını kaybetti, 1117 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 288 bin 126’ya yükseldi. Can kaybı sayısı 6 bin 951 olurken, 256 bin 524 kişi de iyileşti.

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Son 24 saatte 112 bin 213, toplamda 8 milyon 325 bin 137 test yapıldı.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.3. Ağır hasta sayısı ise 1223.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün.”