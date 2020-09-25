Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1665 yeni hasta, 73 can kaybı; 1318 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1665 kişiye Covid-19 tanısı konarken, 73 kişi hayatını kaybetti, 1318 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre toplam hasta sayısı 311 bin 455’e yükseldi. Can kaybı 7 bin 858’e, iyileşenlerin sayısı ise 273 bin 282’e yükseldi.

Reklam

Toplam test satısı ise 112 bin 885’lik artışla 10 milyona yaklaştı.

Bakan Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim.”

SON HABERLER

Graffiti sanatçısı Reach Geblo ilk kişisel sergisiyle Labirent Sanat’ta

1994 İstanbul doğumlu olan heykeltıraş ve graffiti sanatçısı, kamusal alana atıfta bulunmak yerine, yeni malzemeleri araştırarak heykel ve sokak sanatı disiplinini birleştirmeyi amaçlıyor. Sokak kültürü, insan hakları, kimlik ve mekan meselelerine sorguluyor. Sanatçı dahil olunamayan ve dışarıda bırakılan toplulukların yaşam alanlarını değerlendirerek geçmiş ve günümüzde devam eden değişim, dönüşüm üzerine odaklanıyor. “Bu değişim mekan / sokak üzerinden bireye ve topluma yansır” diyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...