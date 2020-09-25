Son 24 saat: 1665 yeni hasta, 73 can kaybı; 1318 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1665 kişiye Covid-19 tanısı konarken, 73 kişi hayatını kaybetti, 1318 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre toplam hasta sayısı 311 bin 455’e yükseldi. Can kaybı 7 bin 858’e, iyileşenlerin sayısı ise 273 bin 282’e yükseldi.

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Toplam test satısı ise 112 bin 885’lik artışla 10 milyona yaklaştı.

Bakan Koca, tabloya dair şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim.”