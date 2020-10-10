Son 24 saat: 1649 yeni hasta, 56 can kaybı; 1391 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1649 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 56 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 113 bin 102 test yapıldı.

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Son 24 saatte 1391 kişi iyileşirken, 293 bin 145 kişinin tedavisi tamamlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin. http://covid19.saglik.gov.tr“