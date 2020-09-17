Son 24 saat: 1648 yeni vaka, 66 can kaybı; 1143 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1648 corona virüsü tanısı kondu; 66 kişi hayatını kaybetti, 1143 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 298 bin 39’a yükseldi. Can kaybı sayısı 7 bin 315 olurken, 263 bin 754 kişi de iyileşti.

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Son 24 saatte 109 bin 985, toplamda 8 milyon 965 bin 165 test yapıldı.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.1. Ağır hasta sayısı ise 1372.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın. http://covid19.saglik.gov.tr“