Son 24 saat: 1642 yeni vaka, 49 can kaybı; 1211 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1642 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 49 kişi hayatını kaybetti, 1211 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 274 bin 943’e ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 511 olurken, 248 bin 87 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 7 milyon 466 bin 87’ye yükseldi. Hastaların yüzde 7.6’sı zatürre. Ağır hasta sayısı ise 1041.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde.”