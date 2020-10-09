Son 24 saat: 1629 yeni hasta, 55 can kaybı; 1402 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1629 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 115 bin 295 test yapıldı.

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Son 24 saatte 1402 kişi iyileşirken, 291 bin 754 kişinin tedavisi tamamlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun. http://covid19.saglik.gov.tr“