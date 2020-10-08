Son 24 saat: 1615 yeni hasta, 58 can kaybı; 1398 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1615 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 58 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 117 bin 101 test yapıldı.

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Son 24 saatte 1398 kişi iyileşirken, 290 bin 352 kişinin tedavisi tamamlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin. covid19.saglik.gov.tr“