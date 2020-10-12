Son 24 saat: 1614 yeni hasta, 58 can kaybı; 1301 kişi iyileşti

Son 24 saatte yeni hasta sayısı 1614 olurken, 58 kişi hayatını kaybetti, 1301 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 115 bin 605 test yapıldı. Toplam test sayısı 11 milyon 731 bin 350’ye yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 337 bin 147, can kaybı 8 bin 895, iyileşenlerin sayısı ise 295 bin 658 oldu. Ağır hasta sayısı da 1417 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya ilişkin şu yorumu yaptı: “Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.”