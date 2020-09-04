Son 24 saat: 1612 yeni vaka, 53 can kaybı; 1021 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1612 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 53 kişi hayatını kaybetti, 1021 kişi iyileşti.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 276 bin 555’e ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 564 olurken, 249 bin 108 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 7 milyon 603 bin 200’e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 1076.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “ugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım.”