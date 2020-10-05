Son 24 saat: 1603 yeni hasta, 57 can kaybı; 1320 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1603 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 57 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 115 bin 632 test yapıldı.

Reklam

Son 24 saatte 1320 kişi iyileşirken, 286 bin 370 kişinin tedavisi tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. http://covid19.saglik.gov.tr“