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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1603 yeni hasta, 57 can kaybı; 1320 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1603 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 57 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 115 bin 632 test yapıldı.

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Son 24 saatte 1320 kişi iyileşirken, 286 bin 370 kişinin tedavisi tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. http://covid19.saglik.gov.tr

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