Son 24 saat: 16 bin 749 vaka, 71 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 16 bin 749 Covid-19 vakası kayda geçerken 71 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 734 bin 862’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 29 bin 623’e çıktı.

Bir günde 158 bin 386 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 35 milyon 435 bin 502’ye yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 874, iyileşenlerin sayısı da 17 bin 893. Toplam ağır hasta sayısı ise 1474.