Son 24 saat: 1596 yeni vaka, 45 can kaybı; 947 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1596 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 45 kişi hayatını kaybetti, 947 kişi iyileşti.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 273 bin 301’e ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 462 olurken, 246 bin 876 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 7 milyon 355 bin 862’ye yükseldi. Hastaların yüzde 7.6’sı zatürre. Ağır hasta sayısı ise 1017.

‘Birinci dalganın ikinci pikindeyiz’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Uzun bir süredir koronavirüs aramızda. Öyle görünüyor ki bu konuya karşı zaman zaman duyarsız hale geliyoruz. Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi.”

‘En çok vaka Ankara’da’

Koca, Türkiye’de vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu, vakaların. İstanbul’u iki kat geçmiş durumda olduğunu belirtti.

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Bakan Koca, “Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında” dedi.

Sağlık bakanı, “Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi’nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu’da maalesef artış var” diye konuştu.

Koca, “Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik” bilgisini de paylaştı.