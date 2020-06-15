Son 24 saat: 1592 kişiye ‘corona’ tanısı, 18 can kaybı; 947 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1592 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 18 kişi hayatını kaybetti, 947 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 179 bin 831, toplam can kaybı 4 bin 825’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 152 bin 364’ü buldu.

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Bugün 42 bin 32 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde. http://covid19.saglik.gov.tr”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.