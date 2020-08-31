Son 24 saat: 1587 yeni vaka, 44 can kaybı; 1087 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1587 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 44 kişi hayatını kaybetti, 1087 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 270 bin 133’3 ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 370 olurken, 244 bin 926 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 7 milyon 138 bin 492’ye yükseldi. Hastaların yüzde 7.5’i zatürre. Ağır hasta sayısı ise 961.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde.”