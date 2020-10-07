Son 24 saat: 1581 yeni hasta, 56 can kaybı; 1355 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1581 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 56 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 116 bin 608 test yapıldı.

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Son 24 saatte 1355 kişi iyileşirken, 288 bin 954 kişinin tedavisi tamamlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı:

Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. “Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım. http://covid19.saglik.gov.tr“