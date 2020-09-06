Son 24 saat: 1578 yeni vaka, 53 can kaybı; 1013 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1578 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 53 kişi hayatını kaybetti, 1013 kişi iyileşti.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 279 bin 806’ya ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 673 olurken, 251 bin 105 kişi de iyileşti.

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Test sayısı 7 milyon 779 bin 539’a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.6. Ağır hasta sayısı ise 1102.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım. http://covid19.saglik.gov.tr“