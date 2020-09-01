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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1572 yeni vaka, 47 can kaybı; 1003 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1572 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 47 kişi hayatını kaybetti, 1003 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 271 bin 705’e ulaştı. Can kaybı sayısı 6 bin 417 olurken, 245 bin 929 kişi de iyileşti.

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Test sayısı xx’ye yükseldi. Hastaların yüzde 7.6’sı zatürre. Ağır hasta sayısı ise 991.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde.”

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Bazı sağlık kuruluşları pozitif sonuçları sisteme girmemiş

Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü teşhisi için kullanılan PCR testini yapan kuruluşlara gönderdiği uyarı yazısı, 8 Ağustos’tan sonra bazı sağlık kuruluşlarının pozitif çıkan sonuçları bu verilerin toplandığı sisteme kaydetmediğini ortaya çıkardı.

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