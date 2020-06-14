Son 24 saat: 1562 kişiye ‘corona’ tanısı, 15 can kaybı; 1330 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1562 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 15 kişi hayatını kaybetti, 1330 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 178 bin 239, toplam can kaybı 4 bin 807’ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 151 bin 417’yi buldu.

Reklam

Bugün 45 bin 176 test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından tabloyla birlikte şu mesajı paylaştı: “İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim. http://covid19.saglik.gov.tr”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.