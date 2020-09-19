Son 24 saat: 1538 yeni vaka, 68 can kaybı; 1312 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1538 corona virüsü tanısı kondu; 68 kişi hayatını kaybetti, 1312 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 301 bin 348’e yükseldi. Can kaybı sayısı 7 bin 445 olurken, 266 bn 117 kişi de iyileşti.

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Son 24 saatte 97 bin 416, toplamda 9 milyon 173 bin 694 test yapıldı.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.0. Ağır hasta sayısı ise1432.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Bugün ağır hasta sayımız 1.432’ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim. http://covid19.saglik.gov.tr“