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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1527 yeni vaka, 57 can kaybı; 1102 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1527 corona virüsü tanısı kondu; 57 kişi hayatını kaybetti, 1102 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 291 bin 162’ye yükseldi. Can kaybı sayısı 7 bin 56 olurken, 258 bin 833 kişi de iyileşti.

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Son 24 saatte 96 bin 97, toplamda 8 milyon 519 bin 560 test yapıldı.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.2. Ağır hasta sayısı ise 1267.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim. http://covid19.saglik.gov.tr

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