Son 24 saat: 1519 yeni hasta, 61 can kaybı; 1116 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1519 kişiye Covid-19 tanısı konarken, 61 kişi hayatını kaybetti, 1116 kişi iyileşti.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre, 95 bin 321 yeni test daha yapılmasıyla toplam test sayısı 9 milyon 269 bin 15’e yükseldi.

Reklam

Toplam hasta sayısı 302 bin 867’ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 506’ya, iyileşenlerin sayısı ise 266 bin 117’ye yükseldi.

Bakan Koca, yeni verilere ilişkin Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir.”