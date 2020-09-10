Son 24 saat: 1512 yeni vaka, 58 can kaybı; 1219 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1512 corona virüsü tanısı kondu; 58 kişi hayatını kaybetti, 1219 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 286 bin 455’e yükseldi. Can kaybı sayısı 6 bin 895 olurken, 255 bin 407 kişi de iyileşti.

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Son 24 saatte 107 bin 702, toplamda 8 milyon 212 bin 924 test yapıldı.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.3. Ağır hasta sayısı ise 1209.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün.”