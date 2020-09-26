Son 24 saat: 1511 yeni hasta, 71 can kaybı; 1232 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1511 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 71 kişi hayatını kaybetti, 1232 kişi iyileşti.

Son verilere göre toplam hasta sayısı 312 bin 966 olurken, can kaybı 7 bin 929’a ulaştı. İyileşenlerin sayısı da 274 bin 514’ü buldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya ilişkin şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün.”