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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1511 yeni hasta, 55 can kaybı; 1229 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1511 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 112 bin 421 test yapıldı.

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Son 24 saatte 1229 kişi iyileşirken, 287 bn 599 kişinin tedavisi tamamlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin. http://covid19.saglik.gov.tr

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