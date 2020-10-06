Son 24 saat: 1511 yeni hasta, 55 can kaybı; 1229 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1511 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 112 bin 421 test yapıldı.
Son 24 saatte 1229 kişi iyileşirken, 287 bn 599 kişinin tedavisi tamamlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin. http://covid19.saglik.gov.tr“