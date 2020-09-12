Son 24 saat: 1509 yeni vaka, 48 can kaybı; 1207 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1509 corona virüsü tanısı kondu; 48 kişi hayatını kaybetti, 1207 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 289 bin 635’e yükseldi. Can kaybı sayısı 6 bin 999 olurken, 257 bin 731 kişi de iyileşti.

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Son 24 saatte 98 bin 326, toplamda 8 milyon 423 bin 463 test yapıldı.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.2. Ağır hasta sayısı ise 1241.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir.”