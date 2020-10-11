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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1502 yeni hasta, 59 can kaybı; 1212 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1502 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 59 kişi hayatını kaybetti, 1212 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün 109 bin 301 test yapılmasıyla toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715’e yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 335 bin 533 olurken, can kaybı 8 bin 837’yi, iyileşenlerin sayısı ise 294 bin 357’yi buldu. Toplamda ağır hasta sayısı ise 1411.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu paylaştı: “Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.”

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