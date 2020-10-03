Son 24 saat: 1502 yeni hasta, 59 can kaybı; 1211 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1502 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 59 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 103 bin 219 test yapıldı.

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Son 24 saatte 1211 kişi iyileşirken, tedavisi tamamlananların sayısı 283 bin 868’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak.”