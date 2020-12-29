Son 24 saat: 15 bin 805 vaka, 253 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 15 bin 805 Covid-19 vakası kayda geçerken, 253 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 183 bin 117 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 24 milyon 141 bin 935’e yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 58 bin 437’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bin 388’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 2 bin 783, iyileşenlerin sayısı da 21 bin 4 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 191.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.”